В обвале плитки на «Беговой» виновата пыль. Закрывать станцию на ремонт не будут
Плитка на станции метро «Беговая» могла обвалиться из-за пыли, осевшей на стенах в момент поклейки. Об этом «Фонтанке» 17 сентября рассказали в компании «Метрострой», возводившей станцию.
Сейчас проводится экспертиза для того, чтобы установить точные причины произошедшего. Предварительно, специалисты компании говорят о том, что с высокой долей вероятности причиной стала пыль на площадке. К следующему утру вестибюль уже будет приведен в порядок, сообщили в «Метрострое».
Закрывать станцию на ремонт из-за отвалившейся 16 сентября плитки не будут. Это не первый случай проблем на станции: в начале августа выяснилось, что на «Беговой» установлены бракованные траволаторы.
Справка:
«Беговая», расположенная неподалёку от парка 300-летия, все время оставалась в разряде отстающих: сыграли свою роль обводненные грунты, в которых она сооружена. Продолжение Невско-Василеостровской линии метро севернее «Приморской» собирались открывать одновременно с «Новокрестовской». Изначально сдачу планировали к апрелю, затем сдвинули срок на две недели, потом назывались даты 29 апреля и 13 мая. Тем не менее 13 мая, когда были назначены тестовые мероприятия для инфраструктуры к чемпионату мира по футболу, для пассажиров открыли только «Новокрестовскую», на «Беговую» поезда ходили в рабочем режиме. Официально станции открылись 26 мая. Строительство двух станций обошлось в 36,8 млрд рублей, из которых 13,8 млрд рублей выделил федеральный бюджет, а остальное — город. При этом сумма госконтракта на строительно-монтажные работы составила 30,9 млрд рублей.