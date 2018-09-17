В обвале плитки на «Беговой» виновата пыль. Закрывать станцию на ремонт не будут

Плитка на станции метро «Беговая» могла обвалиться из-за пыли, осевшей на стенах в момент поклейки. Об этом «Фонтанке» 17 сентября рассказали в компании «Метрострой», возводившей станцию.

Сейчас проводится экспертиза для того, чтобы установить точные причины произошедшего. Предварительно, специалисты компании говорят о том, что с высокой долей вероятности причиной стала пыль на площадке. К следующему утру вестибюль уже будет приведен в порядок, сообщили в «Метрострое».

Закрывать станцию на ремонт из-за отвалившейся 16 сентября плитки не будут. Это не первый случай проблем на станции: в начале августа выяснилось, что на «Беговой» установлены бракованные траволаторы.