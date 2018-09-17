На своих двоих: в 2019 году центр Петербурга обещают переплести пешеходными зонами

Новые городские пространства - пока в проекте. На совещании 14 сентября в Смольном назвали приоритетные пешеходные зоны: Новосмоленская набережная, Карповка и квартал возле Новой Голландии.

комитет по градостроительству и архитектуре

В городе должны появиться новые пешеходные территории, создание которых получило приоритетный статус. Их обустройство чиновники и градостроители обсудили 14 сентября на совещании вице-губернатора Игоря Албина. Разработанные в рамках реализации «Концепции развития пешеходных пространств и непрерывных пешеходных маршрутов на 2019 – 2022 гг.» проекты еще только предстоит утвердить правительству Петербурга. На согласование к губернатору они могут попасть уже в конце сентября.

Василеостровский "Парк на Смоленке": подсветка и веломаршруты

Первоочередной задачей в Василеостровском районе названо благоустройство Новосмоленской набережной. Для ее оформления предложили концепцию «Сценарный свет» – комплексное преображение территории, собственную подсветку получат фасады зданий, мосты, малые архитектурные формы. Также предполагается создать постоянную иллюминацию ландшафта берега Смоленки. Набережная должна стать более комфортной для велосипедистов – обещают разработать маршруты и зоны парковки.

Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга провел опрос местных жителей. Так, 13,7% выступили за благоустройство береговой линии, пляжей и обеспечение выхода к воде. Еще 12,8% поддержали благоустройство набережной Смоленки на всем ее протяжении. Исходя из результатов опроса центр приступил к разработке концепции «Линейного парка», в рамках которого предполагается создать тематический парк. Проект должен быть представлен в следующем году.

Напомним, на прошлой неделе противники застройки Смоленки одержали победу: комиссия по Генплану Петербурга одобрила перевод "острова" в устье реки Смоленка, где планировалось строительство "Театра песни", в рекреационную зону, которая защищает участок от коммерческой застройки.

Пешеходная набережная Карповки: фонтан на воде, амфитеатр и арт-объект

В Петроградском районе благоустроенная пешеходная зона с выделенными велодорожками может раскинуться вдоль набережной реки Карповки. Проект включает в себя как прогулочные пространства, так и зоны для тихого отдыха. Набережная обещает стать доступной для маломобильных групп населения с появлением специальных площадок.

В случае если проект получит одобрение властей, здесь появятся выделенные детские игровые зоны для младшего и старшего возрастов, причем отдельное место займет площадка для детей с ограниченными возможностями, обустроенные территории для спорта и отдыха, амфитеатр со сценой. Прогулочная территория, в том числе, может протянуться прямо на воде – за счет установки понтонов. Там же авторы проекта предлагают расположить фонтан на воде и спуски к прогулочным катерам.

Кроме того, в 2019 году Объединение «Дормост» представит проект благоустройства Большого проспекта Петроградского района.

Адмиралтейский район: стрит-арт и непрерывные пешеходные маршруты

Здесь новый облик должен принять квартал, ограниченный Галерной улицей, набережной Адмиралтейского канала и площадью Труда. Проект предполагает создание во дворах объектов стрит-арта, обыгрывающих исторический контекст.

Согласование этого вида оформления городской среды вполне может оказаться сложной задачей. В последнее время нередки случаи, когда граффити вызывает у жителей неадекватную реакцию, и на творения уличных художников жалуются и требуют закрасить. Недовольство отдельных горожан вызывают даже те арт-объекты, которые могли бы считаться местными достопримечательностями. Например, в июне этого года петербуржец обратился к властям с требованием закрасить на Введенской улице граффити с тренером сборной России Станиславом Черчесовым. На Васильевском острове коммунальщики этим летом уничтожили граффити с ленивцами художника Константина Брилевского. В августе на Лиговке изчезло изображение фронтмена группы "Алиса" Константина Кинчева.

Но если проект развития территории одобрят, любители ходьбы смогут прогуляться по непрерывным маршрутам, стартовав с Большой Морской улицы, через сквер Исаакиевской площади и через Конногвардейский бульвар и площадь Труда выйти на набережную Адмиралтейского канала.

Центральный район: на очереди дворы 1-й Советской

Сегодня в Центральном районе уже идут работы по благоустройству Миллионной улицы, участков Лиговского проспекта от площади Восстания до улицы Некрасова, от Кузнечного переулка до Разъезжей улицы, Суворовского проспекта, а также тротуара Исаакиевского сквера. В процессе преображения и 1-я Советская улица – на бывшей Каретной работы близятся к завершению: осталось лишь отремонтировать выходящие во дворы фасады зданий.

Благоустройство других территорий района пока находится на стадии проекта. В частности, оформление участков набережной Мойки, Разъезжей улицы от Лиговского проспекта до улицы Марата, улицы Марата от Кузнечного переулка до Разъезжей улицы, улицы Ломоносова от Загородного проспекта до набережной Фонтанки.

Ирина Корбат, для "Фонтанка.ру"