Гибридный Range Rover – теперь в России. Он сам ездит в пробке и «видит» разметку

Jaguar Land Rover Россия объявляет о старте продаж Range Rover 2019 модельного года, сообщает 17 сентября пресс-служба компании. Флагманский внедорожник Land Rover доступен теперь в России в гибридной версии P400e с подзарядкой от электросети (PHEV).

Модель оборудована системой адаптивного круиз-контроля с функцией Stop & Go. В новой машине он был перенастроен и теперь работает на большем диапазоне скоростей. «Умный» круиз-контроль не только поддерживает заданную скорость движения, но автоматически меняет ее в зависимости от дистанции до впереди идущего автомобиля. При подъезде к пробке система способна плавно остановить Range Rover и самостоятельно продолжить движение, когда поток тронется.

Ассистент рулевого управления помогает удержать автомобиль в полосе, изменяя усилие на руле в зависимости от скорости. Автомобиль «видит» разметку, а в случае ее отсутствия ориентируется на впереди идущие автомобили. Для дезактивации всей автоматики достаточно нажать на педаль тормоза.

Фото: Jaguar Land Rover

Появление на российском рынке гибридной версии Range Rover не случайно. В ближайшее время Jaguar Land Rover планирует представить версии текущих автомобилей с электрическими и гибридными силовыми установками, а также продолжить выпуск автомобилей с экологичными бензиновыми и дизельными двигателями.

Заявленная стоимость Range Rover 2019 модельного года на российском рынке стартует от 7 008 000 рублей.