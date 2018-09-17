Полицейский насмерть забил собутыльника-пенсионера ножкой от табуретки

Следственный комитет по Вологодской области возбудил уголовное дело об убийстве против бывшего сотрудника полиции. Об этом 17 сентября сообщается на сайте ведомства.

По данным следователей, об убийстве 5 сентября сообщил сам полицейский, в его дачном доме в Череповецком районе обнаружили погибшего мужчину 64 лет. Якобы они выпивали вместе вечером 4 сентября дома у полицейского, а затем начался конфликт: «Обвиняемый ножкой от табурета нанес множественные удары пенсионеру, который от полученных телесных повреждений вскоре скончался», – говорится в сообщении СК.

На месте происшествия следователи изъяли орудие преступления, полицейского сразу задержали. Обвиняемого немедленно уволили из МВД по результатам служебной проверки. Он заключен под стражу по ходатайству следствия.