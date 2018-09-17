Комитет по печати Смольного отказал компании в установке билборда и получил предупреждение УФАС

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России выдало комитету по печати Смольного предупреждение, в котором попросило устранить признаки нарушения закона о защите конкуренции. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства 17 сентября.

Поводом стал отказ Смольного установить билборд на частном земельном участке на одной из городских набережных. Разрешения просила компания «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга». Но, по мнению комитета, действующая в городе схема размещения рекламных конструкций содержит оптимальное для города количество мест, и вносить в неё дополнительные изменения нецелесообразно.



При этом, как выяснило УФАС, в схему включили четыре частных земельных участка другой коммерческой организации, на которых расположены две имиджевые рекламные конструкции и два билборда.



«Такой необоснованно различающийся подход к установке рекламных конструкций на частных землях может создать преимущественные условия для одних организаций по отношению к другим и может привести к ограничению конкуренции на рынке наружной рекламы», – отмечают в антимонопольном ведомстве.



Согласно предупреждению УФАС России, комитет по печати должен заново рассмотреть заявление ОАО «Совет по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга» и принять по нему «обоснованное и мотивированное решение».

В комитете по печати «Фонтанке» сообщили, что на данный момент в схеме размещения есть две конструкции, находящиеся на частной территории — они принадлежат ТК «Ряды». Также комитет рассматривает заявки двух компаний - ТК «Гарден Сити» (4 конструкции) и ОАО «Пулково» (6-7 конструкций). По словам главы ведомства Сергея Серезлеева, они вернутся к рассмотрению заявки «Совета по туризму и экскурсиям Санкт-Петербурга», но в целом не настроены расширять число частных билбордов. «Это размывает рынок и не приносит дохода городу», – пояснил он.