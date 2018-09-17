Швейцария будет жестче относиться к аккредитации российских дипломатов. Среди них видят шпионов

Швейцария ужесточила процедуру рассмотрения аккредитаций российских дипломатов. Так Берн хочет огородить себя от «нелегальной деятельности» Москвы, сообщил 17 сентября МИД РФ.

Об этом пишет «Коммерсант».

По словам официального представителя МИД Швейцарии Пьерра-Алена Эльтшингера, за последние полгода российского посла Сергея Гармонина трижды вызывали швейцарские коллеги, требуя разъяснить информацию по «делу Скрипалей». Также дипломату пришлось комментировать информацию о том, что московские шпионы якобы проявляли настойчивый интерес к лаборатории в Шпице, связанной с делом Скрипалей.

«МИД призвал Россию немедленно прекратить нелегальную деятельность на территории Швейцарии и против швейцарских объектов. Рассмотрение российских заявок на аккредитацию усилилось»,— заявил Эльтшингер.

В то же время Берн обещает сохранить хорошие отношения с РФ.