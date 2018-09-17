Дольщики недостроенного «Янино-парк» устроили акцию протеста на дороге из Петербурга в Колтуши, перекрыв трассу

Семеро дольщиков, так и не получивших ключи от квартир в областном ЖК «Янино-парк», утром 17 сентября вышли на Колтушское шоссе. Протестующие на время перекрыли дорогу между Петербургом и Колтушами.

Об акции «Фонтанке» рассказали организаторы. Несколько человек вышли на шоссе около девяти утра, перекрыв трассу в зоне пешеходного перехода. Недовольные водители прогоняли дольщиков с дороги, в разрывах движения они вновь возвращались на место протеста. Таким образом протестующие простояли на трассе около получаса. Дольщики, как объяснила нашему изданию одна из организаторов, пытались привлечь внимание к себе со стороны губернатора Ленинградской области. Строительство ЖК «Янино-парк», возводить который начинала ныне обанкротившаяся СУ-155, остановилось в 2105 году. Около 170 человек до сих пор не получили ключи от квартир.

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Это не первый раз, когда дольщики из Янино выходят на трассу. Одна акция прошла в середине лета 2017-го, следующая состоялась 28 января этого года. В последний раз дольщики на трассу решили не выходить и протестовали возле стен недостроенного ЖК, перекрывать дорогу они не стали из-за боязни задержаний. На этот же день Алексеем Навальным была назначена «Забастовка избирателей». В акции политика в Петербурге приняли участие около двух тысяч человек, по данным «Открытой России», задержаны были десять активистов.