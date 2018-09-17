Петербургские байкеры устроили мотопокатушки для слабовидящих детей

Воспитанникам мгинской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей петербургские байкеры устроили праздник с концертом, футболом и мотопокатушками. В гости к ребятам приехали 70 человек на сорока мотоциклах.

Это далеко не первый визит мотоциклистов в мгинскую школу-интернат – такие поездки проходят уже шестой год подряд. Организуют их совместными усилиями Благотворительный фонд «БлагоДаря», петербургские мотоциклисты из проекта «Мотосолидарность» и портал «Мотобратан». В этот раз поездка проходила под девизом «Школа – территория любви».

Гости и хозяева устроили совместный концерт, где байкеры читали стихи, пели и показывали номера в стиле ЗОЖ, провели «Веселые старты», в которых смешанные команды преодолевали полосы препятствий и даже строили из подсобных материалов мотоциклы, и футбольный матч, в котором команда мотоциклистов уступила команде детей.

Затем уже порядком вымотанных мотоциклистов повели на субботник. В программе были: переноска и укладка плит, спил деревьев, корчевание, перенос тяжестей и труб, отсыпка щебнем и многое другое. Конечно, помогали и дети.

Самая долгожданная часть праздника – мотопокатушки, которые с нетерпением ждали ребята. Прокатиться смогли все. И не только на мотоциклах, был еще и квадроцикл.

«А незрячая Маша, хоть и не точно знает, как выглядит мотоцикл, сегодня им почти управляла – крутила ручку газа и ездила и спереди, держась за руль, и сзади с комфортом, как главный пассажир», – рассказали в фонде.

Как отмечают и в фонде, и педагоги, такие визиты очень важны для детей, особенно для тех, которые живут вдали от большого города, и особенно для детей с ограниченными возможностями здоровья. «Благодаря таким праздникам ребята не чувствуют себя оторванными от жизни, ощущают себя полноценными членами общества, повышается их собственная самооценка, что очень важно для таких детей», – говорят в фонде «БлагоДаря».