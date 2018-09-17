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Город
17.09.2018 12:57
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Треснувшую Ждановскую набережную ждёт ремонт. Движение у стадиона «Петровский» ограничат

На Ждановской набережной (Петроградская сторона) в ночь с 17 на 18 сентября начинается капитальный ремонт стенки. Он затронет небольшой участок – от Ждановского моста, ведущего к стадиону «Петровский», до Малого проспекта П.С., сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

Во время работ движение транспорта ограничат в направлении от Офицерского переулка до Малого проспекта, а тротуар для пешеходов закроют полностью.

Заказчиком работ выступает СПб ГБУ «Мостотрест», подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Стоимость работ по госконтракту составляет 27 миллионов рублей, срок завершения по госконтракту – 15 октября 2019 года. Подрядчик – ЗАО «Пилон», которое за 2,4 миллиарда рублей ремонтировало и соседний Тучков мост.

На набережной Ждановки объём ремонта небольшой – всего 48,555 метра. Но работы эти важные. Стенка построена в 1962 году и сейчас уже находится в неудовлетворительном состоянии: её износ составляет 74%.

Самые серьёзные дефекты обнаружены на уровне воды и на границе навесной гранитной облицовки и нижних рядов. Там гранитные камни отделились от железобетонных блоков, а часть гранитной облицовки и вовсе утрачена. Нижняя часть железобетонных блоков разрушилась, и в стенке образовалась продольная трещина. Гранитные тумбы и металлические ограждения, то есть архитектурное убранство набережной, также частично разрушены, как и некоторые металлические звенья. Кроме того, выявлены нарушения гидроизоляции и системы водоотвода с проезжей части и тротуаров.

Во время капремонта планируется полностью заменить конструкции стенки набережной, усилить свайное основание, установить новые навесные блоки с гранитной облицовкой, отреставрировать гранитные тумбы, металлодекор и карнизные камни, восстановят также перила.

«Принимая во внимание то, что ремонтируемый участок набережной находится в историческом центре Санкт-Петербурга, все строительно-монтажные работы будут вестись щадящими методами с применением безрезонансных технологий и мониторингом окружающих зданий и сооружений», – отмечается в сообщении.

Треснувшую Ждановскую набережную ждёт ремонт. Движение у стадиона «Петровский» ограничат

Ждановская набережная проходит от Большого проспекта Петроградской стороны до Ждановской улицы. Река Ждановка является многоводной и судоходной, поэтому на ней есть спуски-лестницы и пирсы, а стенка оборудована приспособлениями для швартовки плавучих причалов.

До ХХ века берега Ждановки укреплялись деревянными стенками: где повыше – устанавливали деревянные сваи с забиркой, где пониже – шапочный брус на деревянных сваях в качестве упора для грунтового откоса. Деревянная стенка в разрушенном состоянии сохранилась на левом берегу ниже Мало-Петровского моста.

Первые деревянные мосты на реке Ждановке существовали уже с 1817 года. В 1931-1935 годах построили первый участок берегоукрепления. В 1963-1976 годах берега Ждановки укрепили долговечными материалами – низкой гранитной стенкой на свайном основании.

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