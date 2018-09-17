Украина разрывает договор о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Документ опубликован 17 сентября на сайте главы государства.

Решение было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины, Порошенко его утвердил. Напомним, о разрыве этого договора стало известно в августе, президент Украины тогда назвал его «архаизмом».

Напомним, договор о дружбе России и Украины подписали в 1997 году президенты Борис Ельцин и Леонид Кучма. Стратегическое партнерство стран было закреплено «на основе территориальной целостности и нерушимости границ». Срок действия документа составлял 10 лет, он продлевался автоматически. На Украине считают, что воссоединение Крыма с Россией нарушило условия договора, так же, как и ситуация в Донбассе.