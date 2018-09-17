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Власть
17.09.2018 12:49
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«Криминальный беспредел». Зюганов обратится в СК, прокуратуру и полицию после неожиданных итогов выборов в Приморье

«Криминальным беспределом» назвал ситуацию в Приморье, где в последний момент изменился расклад во втором туре выборов, глава коммунистов Геннадий Зюганов. 17 сентября на брифинге в Госдуме председатель КПРФ пообещал обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и ЦИК. 

«Мы требуем, чтобы президент, который является гарантом Конституции, срочно своим указом создал комиссию, – цитирует Зюганова РБК. – В нее готовы войти депутаты всех фракций Госдумы, члены ЦИКа. Потому что тот исполняющий обязанности, который там сидит [в администрации Приморья], по сути дела, проводит уголовные выборы». 

По словам Зюганова, коммунисты подготовили материалы для подачи заявлений в Следственный комитет, в полицию и прокуратуру. Глава КПРФ уже обсудил вопрос с представителями всех силовых ведомств, Кремлем и руководителем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Политик рассчитывает на их реакцию и поддержку.

«На выборах в Приморье мы получили криминальный беспредел», — добавил Зюганов.

Его соратники уже собрали протоколы подсчета голосов на избирательных участках и готовы предъявить их в качестве доказательств.

«Мы докажем на любом суде, мы подготовили все иски, в том числе в прокуратуру, Следственный комитет и в ЦИК. У нас есть 100% документы, доказывающие реальные результаты на этих выборах», — заверил он.

По мнению Зюганова, местная избирательная комиссия «всю ночь» фальсифицировала результаты выборов, а в этом ей помогали правоохранительные органы.

Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что во Владивостоке, у здания краевой администрации, начался митинг. Поводом для акции протеста стали неожиданные итоги вчерашнего голосования — второго тура выборов губернатора края. После подсчета 99,1% протоколов вдруг выяснилось, что с результатом 49,55% лидирует единоросс — врио губернатора Андрей Тарасенко, а коммунист Андрей Ищенко отстает почти на 1,5% (48,06%). Притом что кандидат от КПРФ лидировал после обработки 50%, а также 97,87%   протоколов. Протестуя против, по его мнению, фальсификации итогов выборов, Ищенко объявил голодовку.

 

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