Минобороны РФ: Boeing-777 над Донбассом был сбит ракетой, принадлежащей Украине
Минобороны РФ рассекретило бортовой номер ракеты, сбившей малайзийский Boeing на востоке Украины в 2014 году. По данным российских военных, она принадлежит ВСУ и на территорию России не возвращалось.
По информации ведомства, бортовой номер ракеты 8868720. Она была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии. Оттуда, как следует из журналов учёта, ракета была переправлена в военную часть 20152. Сейчас часть является 223-м зенитным ракетным полком украинской армии.
«Ракета принадлежит вооруженным силам Украины, на российскую территорию не возвращалась. Об этом мы уже уведомили голландскую сторону», – подчеркнул в ходе брифинга начальник главного ракетно-артиллерийского управления ВС РФ Николай Паршин. Видеозаписи, на которых ЗРК «Бук» якобы перевозили из России в Донбасс, в ведомстве назвали подделкой.
Справка:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Украиной. Он выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.
24 мая международная следственная группа заявила, лайнер был сбит из установки «Бук», которая поступила из 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России. В России выводы назвали беспочвенными. По версии российской стороны, самолет был сбит из украинской установки, а российские зенитные ракетные комплексы никогда не пересекали границу с Украиной.
Россия с самого начала отрицала все обвинения в свой адрес и выдвигала альтернативные версии, в том числе о причастности Украины.