Минобороны РФ: Boeing-777 над Донбассом был сбит ракетой, принадлежащей Украине

Минобороны РФ рассекретило бортовой номер ракеты, сбившей малайзийский Boeing на востоке Украины в 2014 году. По данным российских военных, она принадлежит ВСУ и на территорию России не возвращалось.

По информации ведомства, бортовой номер ракеты 8868720. Она была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии. Оттуда, как следует из журналов учёта, ракета была переправлена в военную часть 20152. Сейчас часть является 223-м зенитным ракетным полком украинской армии.

«Ракета принадлежит вооруженным силам Украины, на российскую территорию не возвращалась. Об этом мы уже уведомили голландскую сторону», – подчеркнул в ходе брифинга начальник главного ракетно-артиллерийского управления ВС РФ Николай Паршин. Видеозаписи, на которых ЗРК «Бук» якобы перевозили из России в Донбасс, в ведомстве назвали подделкой.