Финскую визу сделают за две недели

Как сообщает Генконсульство Финляндии в Петербурге, срок оформления визы на этой неделе составляет около 14 дней. Готовый финский шенген при подаче заявления в период с 17 по 21 сентября можно будет получить в начале следующего месяца – с 1 по 4 октября.

Дипмиссия называет следующие предполагаемые даты выдачи:

Подача документов

Выдача документов 17.09 01.10 18.09 02.10 19.09 03.10 20.09 04.10 21.09 04.10

Кроме того,18 сентября Генконсульство будет закрыто.