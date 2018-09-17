Финскую визу сделают за две недели
Как сообщает Генконсульство Финляндии в Петербурге, срок оформления визы на этой неделе составляет около 14 дней. Готовый финский шенген при подаче заявления в период с 17 по 21 сентября можно будет получить в начале следующего месяца – с 1 по 4 октября.
Дипмиссия называет следующие предполагаемые даты выдачи:
|Подача документов
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17.09
|01.10
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18.09
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02.10
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19.09
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03.10
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20.09
|04.10
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21.09
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04.10
Кроме того,18 сентября Генконсульство будет закрыто.
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