Эксперты: Петербуржцы сократили траты на один поход в магазин на 4,4%

Россияне стали оставлять меньше денег при походе в магазины, говорится в исследовании холдинга «Ромир» «Индекс среднего чека», опубликованном 17 сентября.

В среднем по России индекс среднего чека составил 495 рублей, что на 0,2% меньше, чем в июле. «Средние расходы жителей страны за один визит в магазин сокращаются уже пятый месяц подряд, начиная с апреля», — отмечается в исследовании. По сравнению с августом 2017 года средний чек уменьшился на 4,4%.

В Петербурге по сравнению с прошлым годом средний чек также упал на 4,4%, до 648 рублей, однако по сравнению с июлем показатель вырос на 1,9%. Для сравнения, в Москве траты за один визит в магазин составили 672 рубля, что на 0,7% меньше, чем в июле, и на 2,6% меньше, чем в августе 2017 года.

Среди форматов торговли средний чек по сравнению с прошлым месяцем вырос только в гипермаркетах — на 2,3%, до 758 рублей. По сравнению с прошлым годом снижение показали как гипермаркеты, так и супермаркеты, дискаунтеры и небольшие несетевые магазины.

Исследование «Ромира» основано на данных потребления 40 тысяч россиян в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.