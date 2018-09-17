В Калининградской области по наркотической статье задержали троих участников форума Кафки и Оруэлла. Среди них помощник депутата Госдумы

Троих участников форума, приехавших в Калининградскую область из Москвы, днем 16 сентября из гостиничного номера перевезли в отдел полиции. Задерживать гостей из столицы, якобы уличенных в курении наркотиков, приезжал спецназ.

О спецоперации «Фонтанке» рассказал один из организаторов постинтеллектуального форума имени Франца Кафки и Джорджа Оруэлла — Роман Романовский. Мероприятие проходило в Светлогорске с 14 по 16 сентября, под него организаторы забронировали две гостиницы: в одной проходили сессии, во второй — «Балтике» через дорогу — жили участники. В последний день форума гости должны были покинуть гостиничные номера до полудня, однако часть из них, как выяснилось позже, решила задержаться. Около двух часов дня все официальные мероприятия завершились, гости начали разъезжаться. К отелю тем временем подъехали несколько машин ОМОН, вскоре сотрудники Росгвардии увезли троих мужчин. Позже выяснились их фамилии, это Константин Сарваниди, Андрей Велюсюк и помощник депутата Государственной думы Дениса Москвина Артем Пронюшкин. Романовский уточнил, что об их задержании по статье, связанной с хранением и распространением наркотиков, ему стало известно от журналистов.

Один из организаторов форума, Игорь Плешков, назвал произошедшее «подставой». «Тень бросили на нас, особенно пытаются обвинять Transpаrency», – написал он на своей странице в Facebook.

Четверо из восьми организаторов форума — сотрудники калининградского отделения антикоррупционной организации Transparency International. Форум проходил в Калининградской области в шестой раз. Это дискуссионная площадка, участники обсуждают социально-политические, культурные, философские и экономические темы. В разные годы в качестве спикеров на мероприятии выступали кинокритик Антон Долин, музыкальный критик Артемий Троицкий, диакон Андрей Кураев, политолог Глеб Павловский, журналисты Олег Кашин, Максим Кононенко, Леонид Парфенов, Алексей Венедиктов, глава Калининграда Александр Ярошук.