Финляндия хочет отгородиться забором от России из-за кабанов

Институт природных ресурсов Финляндии приступил к оценке необходимости строительства забора между Финляндией и Россией, который бы препятствовал миграции кабанов. Ограждение предлагается поставить на территориях, где проходят тропы этих диких животных. Об этом 17 сентября сообщает Maaseudun tulevaisuus.

На минувшей неделе в Ленобласти были зафиксированы случаи заболевания африканской чумой – трупы сражённых вирусом диких кабанов обнаружили в Волосовском районе. В Финляндии популяция активно растёт как раз за счёт особей, которые мигрируют из России.

После того, как стало известно о распространении африканской чумы среди кабанов в Бельгии, в ассоциации сельхозпроизводителей Финляндии заявили, что это не только ставит под угрозу экспорт свиного мяса из стран, где было зафиксировано заболевание, но и обещает проблемы для всего рынка Европы. Случай с Бельгией показал, что болезнь может распространяться на тысячу километров от места, где было зафиксировано заражение.

Кроме того, в министерстве сельского и лесного хозяйства Финляндии подчеркнули, что усиливают контроль за продуктами питания, которые перемещаются через порты и восточную границу.