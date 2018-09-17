Во Владивостоке митингуют против победы единоросса на выборах

Вечером 17 сентября у администрации Приморского края начался митинг. Собравшиеся протестуют против победы на выборах врио губернатора региона, единоросса Андрея Тарасенко.

Об этом сообщает VL.ru. По данным издания, на площади около 500 человек, и люди продолжают собираться. У многих с собой флаги КПРФ и СССР. Протестующие кричат лозунги «За свободу выборов!» и «Нет беспределу!».

Напомним, во время подсчета голосов в Приморье кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко проигрывал коммунисту Андрею Ищенко. После обработки 95% протоколов Ищенко вышел вперед, набрав на 6% больше голосов, чем единоросс. Однако, когда подсчитали 99% голосов, первое место занял Тарасенко.

«Сегодня ночью в Приморского крае у нас с вами украли народную власть. Все мы должны объединиться и стоять на этой площади до тех пор, пока КИК (краевая избирательная комиссия. — Прим. ред.) не примет решение об отмене результатов выборов!» — заявил Андрей Ищенко.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что итоги выборов в Приморье подведут только после окончания специальной комиссии Центризбиркома, которая направлена в регион. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что ориентироваться при оценке результатов выборов нужно исключительно на Центральную избирательную комиссию.