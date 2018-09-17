Путин запретил инспекторам ГИБДД снимать с машин номера. Но кое-что они ещё могут

Право сотрудников ГИБДД снимать с автомобилей государственные регистрационные знаки в случае необходимости наложить запрет на эксплуатацию транспортного средства исключено из положения об автоинспекции. Текст соответствующего указа 17 сентября опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ вступил в силу 15 сентября – с момента подписания его президентом России Владимиром Путиным. Документ вносит изменения в указ президента России от 15 июня 1998 года № 711 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения».

У инспекторов ГИБДД, впрочем, сохраняется право запрещать эксплуатацию автомобилей, прицепов, тракторов и других машин «в случаях, предусмотренных законодательством, <...> до устранения причин, послуживших основанием для такого запрещения, а также при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством».

Отмена практики снятия госномеров с автомобилей обсуждается давно. Так, напоминает РБК, депутаты от ЛДПР в 2014 году внесли в Госдуму соответствующий законопроект, пояснив, что эта санкция себя изжила, поскольку её применяли в том числе в случае мелких нарушений, например, забытой дома страховки.