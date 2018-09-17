Для второго вестибюля «Балтийской» выбрали место

Второй выход со станции метро «Балтийская» может появиться между торговым комплексом «Варшавский экспресс» и гипермаркетом «Лента». Проект планировки территории, на котором для строительства вестибюля обозначено это место, 17 сентября опубликовало издание «Недвижимость и строительство Петербурга».

В границах выбранной территории находятся два здания, которые, согласно проекту, пойдут под снос. Зайти в новый вестибюль петербуржцы смогут со стороны Обводного канала. Предполагается, что пассажиропоток нового входа в подземку составит 87 тысяч человек.

Опубликованный проект планировки ждут публичные слушания, которые пройдут до конца сентября, после чего материалы поступят на согласование в городское правительство. Разработку этого проекта комитет по градостроительству и архитектуре заказал еще два года назад.