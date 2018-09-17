В деревенской бане в Красном Бору производили наркотики. С участка изъято более 300 кг компонентов, 16 кг готового зелья

16 кг готового наркотика и более 300 кг компонентов для его изготовления нашли в нарколаборатории в Тосненском районе Ленобласти.

Как сообщили 17 сентября в ГУ МВД по городу и области, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков наведались в двухэтажный дом и баню в поселке Красный Бор. Там, как и положено, стояли бочки и ведра, но не для мытья: в них, а также канистрах и другой посуде хранились компоненты для изготовления психотропного вещества. Причем в весьма большем количестве — оперативники насчитали более 300 кг. Также в помещениях хранили 16 кг готового продукта.

Задержаны трое, в возрасте от 35 до 52 лет. Двое из них — граждане одной из бывших Союзных республик. Все трое взяты под стражу. Известно, что участок, на котором вовсю шло наркопроизводство, злоумышленники взяли в аренду.