«Левада-центр»: В 5 раз выросло количество избирателей, готовых испортить бюллетень. «Единая Россия» теряет популярность

Социологи фиксируют падение рейтингов «Единой России». Об этом свидетельствует опрос «Левада-центра», опубликованный 17 сентября.

На вопрос «За кого бы вы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье», каждый двадцатый респондент (5%) ответил – «Испортил/унес бы бюллетень». В декабре 2017 года так отвечал лишь 1% опрошенных. Количество сторонников тотального бойкота выборов также выросло. Сегодня вообще не стал бы голосовать каждый пятый россиянин – 22%. В декабре 2017 года таких было 17%.

При этом «Единая Россия» за те же 10 месяцев потеряла 9% сторонников. В конце прошлого года за неё были готовы проголосовать 37% участников социологического исследования. Сегодня лишь 28%. Рейтинги других политических партий остались практически неизменными.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Опрос проводился в конце августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.