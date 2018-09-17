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Происшествия
17.09.2018 11:39
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В «череде ремонтов» на псковской трассе погиб петербургский певец Михаил Луконин. Момент ДТП попал на видео

Известный петербургский певец Михаил Луконин погиб в аварии, о которой «Фонтанка» сообщала 16 сентября, – около 18:30 на автодороге Санкт-Петербург – Псков между Лудонями и Запольем, рядом с поворотом на Малые Льзи, «в бесконечной череде участков с ремонтом дороги» в Плюсском районе Псковской области.

О смерти артиста сообщил на своих страницах в Facebook и «ВКонтакте» руководитель эстрадно-джазового направления в Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов: «Несколько часов назад в автокатастрофе на Псковском шоссе трагически погиб известный петербургский певец, баритон Михаил Луконин. Из родных у него осталась только дочь Полина».

Видео момента аварии появилось в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Она была массовой. На записи видно, как в легковушки, стоящие в заторе из-за дорожных работ, влетает грузовик «Ивеко» c логотипом «Великолукский мясокомбинат» и раскидывает их, буквально как кегли. Одну сминает, другая улетает в кювет, третью выталкивает вперёд, и она въезжает в стоящие перед ней машины.

Вот что пишут в комментариях участники группы:

  • Елена: «Проезжали там. Ужас, конечно. Одна машина с разбитым задом в кювете, другая на обочине вся всмятку. Тело накрытое лежало».
  • Татьяна: «В белой футболке и шлёпках водитель фуры. Между звонками он подходил и спрашивал, живой или нет водитель «Тойоты».
  • Евгения: «Проезжала там примерно в 23 часа. Водитель фуры сидел в патрульной машине... Бросился в глаза мне цвет его лица – белый, как футболка на нём».
  • Юлия, в 0:31: «Всё ещё разбирают, погибший лежит. Страшная картина».

В «череде ремонтов» на псковской трассе погиб петербургский певец Михаил Луконин. Момент ДТП попал на видео

Участник группы по имени Серго был очевидцем этой аварии. «Пробки из-за светофоров, где ремонт дороги идёт. Я свидетель этого ДТП. Все стояли на месте. Фургон на полном ходу влетел в стоящие машины! – рассказывает он. Версию об отказе тормозов у грузовика он категорически отрицает: – Какие тормоза отказали?! Он на встречке как вкопанный встал! <...> [Водитель грузовика] сказал одному, [что] заснул , другому – что отвлёкся, ещё одному – что потянулся за документами. Скорая приехала через 30 минут. Вызывала моя девушка. Водитель «Тойоты» был ещё жив».

О погибшем Серго рассказывает так: «Водитель был пристёгнут. Я был там и помогал с другими людьми. Его не вытаскивали из машины. Только дверь открыли, открутив её с петель. Это было страшное зрелище! Нам помогал человек с медицинским образованием, <...> он и сказал, что сломана шея, трогать нельзя. <...> Некоторые, кто успел отреагировать, уехали. Даже те, кто попал в это ДТП. Они постояли и уехали с повреждениями».

В этом сообществе и в группе «Жесть по-псковски» отмечают, что это была вторая смертельная авария за день на данном участке. Рано утром, около 6:30, в районе Лудоней, как говорят, погибли два человека.

«Рэндж» выехал на встречку, врезался в «Дастер». Мы ехали сзади, за «Рэндж Ровером», нас задело тоже. <...> Так резко все произошло. Я испугалась. Я сзади с ребёнком 9-месячным ещё, – пишет Алёна. – [В «Дастере»] два трупа. Мы уезжали – его только поднимали на колёса. Люди были внутри».  

ДТП у Лудоней утром 16 сентября

Михаил Луконин родился 17 августа 1959 года, советский и российский эстрадный и оперный певец (баритон), композитор. Творческую карьеру начал в 1987 году на сцене Нижегородского оперного театра, в 1992 году стал ведущим солистом Санкт-Петербургского камерного музыкального театра «Санкт-Петербург опера». В 2000-2009 годах был солистом Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. С 2009 года занимался собственными проектами: сольными концертами, моноспектаклями. С 2012 года – художественный руководитель Петербургского музыкального театра.

Известен в качестве драматического актера и композитора. В его репертуаре было около 800 произведений на восьми языках.​ Луконин выпустил восемь альбомов, один из которых был номинирован на премию «Грэмми».

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