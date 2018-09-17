«Слова президента — основание для доверия». Пресс-секретарь Путина прокомментировал информацию в СМИ о возможных отравителях Скрипалей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал расследования в СМИ, касающиеся подозреваемых в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом 17 сентября пишет Russia Today.
«Слова президента для меня являются большим основанием для доверия, чем обезличенная информация о разных номерах телефонов», — заявил Песков.
Напомним, ранее Владимир Путин назвал Петрова и Боширова «гражданскими лицами», не имеющими отношения к спецслужбам. При этом в СМИ обнародовали справки из ФМС с пометками «сведений не давать» и «с.с.» («совершенно секретно»). А «Новая газета» обратила внимание, что на справках указан телефон, который относится к АТС 195 в Хорошевском районе Москвы. В этом же районе находится и штаб-квартира ГРУ.
Справка:
Напомним, Александр Петров и Руслан Боширов подозреваются британскими спецслужбами в отравлении веществом «Новичок» в городе Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль 4 марта 2018 года. Пострадавшие выжили, однако позднее скончалась британская гражданка, как предполагается, соприкоснувшаяся с отравленным предметом.
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.
Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России.