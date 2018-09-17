За финансами Роскосмоса присмотрит бывший антимонопольщик

Ряды Роскосмоса пополнит антимонопольщик. Первым заместителем Дмитрия Рогозина станет теперь уже бывший замглавы Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников.

Как сообщает 17 сентября «Коммерсант», Овчинников уже написал заявление об увольнении по собственному желанию. По информации источников газеты, в госкорпорации бывший чиновник займется финансово-экономическими вопросами и бюджетированием.

35-летний Овчинников, отработавший в ФАС 11 лет, станет самым молодым топ-менеджером Роскосмоса. Его предшественницей в госкорпорации была Татьяна Ельфимова, ушедшая в банк. Как заявил неназванный собеседник газеты, одной из основных претензий к Ельфимовой стало низкое освоение бюджета.

В свою очередь, вместо Овчинникова в ФАС придет экс-замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев, который уже работал в антимонопольном ведомстве.