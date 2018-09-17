«Главное — это ЦИК». Кремль наблюдает за выборами в Приморье и рекомендует ориентироваться на Памфилову

Кремль наблюдает за вторым туром выборов в Приморском крае. Как пишет РБК, об этом 17 сентября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что ориентироваться при оценке итогов выборов нужно исключительно на Центральную избирательную комиссию. «Пока ориентируйтесь на все заявления из ЦИКа. Главное — это ЦИК, все заявления сделаны», – заявил Песков.

Напомним, во время подсчета голосов в Приморье кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко проигрывал коммунисту Андрею Ищенко. После обработки 95% протоколов Ищенко вышел вперед, набрав на 6% больше голосов, чем единоросс. Однако, когда подсчитали 99% голосов, первое место занял Тарасенко.

Ищенко уже объявил голодовку из-за произошедшего. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что окончательные итоги выборов в Приморье подведут только после проверки. В регион направлена комиссия Центризбиркома.