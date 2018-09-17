Полиция пока не связывает новое происшествие в ресторане в Солсбери с «Новичком»
Полиция графства Уилтшир опровергла новое отравление «Новичком» в Солсбери. По мнению силовиков, плохое самочувствие двух посетителей ресторана Prezzo имеет какую-то другую причину.
В своем заявлении полицейские подтвердили введение мер наивысшей предосторожности в городе после отравления Скрипалей. Но связи нового происшествия с нервно-паралитическим веществом стражи правопорядка не видят.
«Сейчас мы можем подтвердить, что нет каких-либо оснований считать, что этим веществом оказался "Новичок"», — заявили в полиции 17 сентября.
Мужчину и женщину, которым стало плохо, из ресторана увезли в больницу, где медики сейчас пытаются поставить диагноз.
Вместе с тем оцепление с Prezzo еще не сняли.
Напомним, 16 сентября стало известно о том, что двум посетителям заведения на Хай-стрит в Солсбери, мужчине и женщине в возрасте около 40 и 30 лет соответственно, стало плохо. Свидетели происшествия сочли, что симптомы повторяют признаки отравления, после которого едва выжили отец и дочь Скрипали. Поэтому сам ресторан и ближайшие улицы сразу оцепили. В прессе появились предположения, что пострадавшие — русские, а причиной их плохого самочувствия стал «Новичок».
Справка:
Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.
Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России. Через несколько дней после призыва президента РФ Владимира Путина Петров и Боширов дали интервью провластному телеканалу RT. Они назвали себя бизнесменами и заявили, что ездили в Англию «оторваться».