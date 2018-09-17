Полиция пока не связывает новое происшествие в ресторане в Солсбери с «Новичком»

Полиция графства Уилтшир опровергла новое отравление «Новичком» в Солсбери. По мнению силовиков, плохое самочувствие двух посетителей ресторана Prezzo имеет какую-то другую причину.

В своем заявлении полицейские подтвердили введение мер наивысшей предосторожности в городе после отравления Скрипалей. Но связи нового происшествия с нервно-паралитическим веществом стражи правопорядка не видят.

«Сейчас мы можем подтвердить, что нет каких-либо оснований считать, что этим веществом оказался "Новичок"», — заявили в полиции 17 сентября.

Мужчину и женщину, которым стало плохо, из ресторана увезли в больницу, где медики сейчас пытаются поставить диагноз.

Вместе с тем оцепление с Prezzo еще не сняли.

Напомним, 16 сентября стало известно о том, что двум посетителям заведения на Хай-стрит в Солсбери, мужчине и женщине в возрасте около 40 и 30 лет соответственно, стало плохо. Свидетели происшествия сочли, что симптомы повторяют признаки отравления, после которого едва выжили отец и дочь Скрипали. Поэтому сам ресторан и ближайшие улицы сразу оцепили. В прессе появились предположения, что пострадавшие — русские, а причиной их плохого самочувствия стал «Новичок».