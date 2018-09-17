НАТО готовит ответ на российские кибератаки

Страны НАТО готовы задействовать положения пятой статьи устава альянса о коллективной обороне в ответ на кибератаки со стороны России. Об этом 17 сентября в интервью изданию Axios заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Согласно пятой статье устава, нападение на одну страну НАТО считается атакой на весь альянс, в этом случае объединение имеет право на коллективную оборону. Столтенберга спросили: «Может ли российская кибератака на страну-члена НАТО привести к применению пятой статьи?» На что тот ответил: «Не автоматически. Это зависит от характера кибератаки». При этом генсек альянса не уточнил, какой именно должна быть хакерская атака, чтобы была задействована пятая статья устава. Но подчеркнул, что НАТО не стремится к изоляции России и верит в диалог с ней.

Напомним, в кибератаках российских хакеров, якобы близких к властным структурам, обвиняли в США, Великобритании, Франции и некоторых других странах.