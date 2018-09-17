Главу Росавиации подозревают в необоснованном урезании субсидии для «Трансаэро», в уголовном деле появился новый эпизод

В материалах дела о растрате и злоупотреблении полномочиями, которое было возбуждено после банкротства авиакомпании «Трансаэро», появился новый эпизод. В качестве подозреваемых по нему проходят глава Росавиации Александр Нерадько и бывший гендиректор Дмитрий Сапрыкин, в сентябре сложивший аналогичные полномочия в авиакомпании «Россия».

Об этом 17 сентября сообщают «Ведомости». В распоряжении издания оказались материалы уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего гендиректора компании Александра Бурдина. Сейчас он заочно обвиняется в растрате 1,3 миллиарда рублей. Топ-менеджер, после банкротства «Трансаэро» возглавивший «ВИМ-Авиа», покинул территорию России. (Его предшественник, Александр Кочнев, также обвиняется в злоупотреблении полномочиями, он находится под домашним арестом. «ВИМ-Авиа» проходит процедуру банкротства, последним ее директором был назначен Андрей Лайко.)

В деле есть и другой эпизод. По версии следствия, в ноябре 2015 года «Трансаэро» должна была получить субсидию общей суммой чуть больше миллиарда рублей, однако по необоснованным причинам она была снижена до 485 миллионов. На документах стоят подписи Нерадько и Сапрыкина, возглавлявшего компанию на период ее санирования «Аэрофлотом». Назначена почерковедческая экспертиза.

В начале сентября авиакомпания «Россия» не стала продлевать контракт с Сапрыкиным, исполняющим обязанности главы назначен заместитель генерального директора по продажам и имущественным вопросам Сергей Александровский.