У Мединского забрали Ростуризм и переподчинили Министерству экономического развития

Президент Владимир Путин передал Министерству экономического развития функции по регулированию туристической отрасли и переподчинил ему Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Указ главы государства опубликован на портале правовой информации 17 сентября.

«Передать Министерству экономического развития Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристической деятельности. Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Ранее туристическая отрасль находилась в ведении Министерства культуры.

Правительство, в соответствии с документом, должно обеспечить выполнение указа и течение полугода внести изменения в действующие документы.