Чекисты ДНР публикуют видео с «завербованным СБУ диверсантом». Он признается, что должен был взорвать Захарченко в ресторане

Кадры допроса подозреваемого в покушении на главу ДНР обнародовало 17 сентября министерство госбезопасности непризнанной республики. Мужчину задержали еще в 2017 году, но видео показали только сейчас, когда очередная попытка устранить Александра Захарченко закончилась гибелью политика.

Мужчина, который называет себя Александром Погореловым, на камеру говорит о том, что его еще в 2014 году в Киеве завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ).

«Я выбрал себе позывной «Легионер» и подписал соглашение о сотрудничестве с украинской спецслужбой», — рассказал задержанный.

По его словам, перед ним была поставлена задача «ликвидировать главу ДНР». Предполагалось, что случится это в ресторане «Пушкин», где должно было сработать взрывное устройство, изготовленное в СБУ. Погорелов заявил, что лично установил это устройство с видеокамерой внутри.

По признанию задержанного, его диверсионная группа была не единственной: в Донецкой народной республике действовала как минимум еще одна, также нацеленная на устранение Захарченко. В ее руках якобы была «совершенно новая система дистанционного взрывного устройства», предоставленная американскими спецслужбами. Стоимость этой бомбы была около 10 тысяч долларов.