Чекисты ДНР публикуют видео с «завербованным СБУ диверсантом». Он признается, что должен был взорвать Захарченко в ресторане
Кадры допроса подозреваемого в покушении на главу ДНР обнародовало 17 сентября министерство госбезопасности непризнанной республики. Мужчину задержали еще в 2017 году, но видео показали только сейчас, когда очередная попытка устранить Александра Захарченко закончилась гибелью политика.
Мужчина, который называет себя Александром Погореловым, на камеру говорит о том, что его еще в 2014 году в Киеве завербовал сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ).
«Я выбрал себе позывной «Легионер» и подписал соглашение о сотрудничестве с украинской спецслужбой», — рассказал задержанный.
По его словам, перед ним была поставлена задача «ликвидировать главу ДНР». Предполагалось, что случится это в ресторане «Пушкин», где должно было сработать взрывное устройство, изготовленное в СБУ. Погорелов заявил, что лично установил это устройство с видеокамерой внутри.
По признанию задержанного, его диверсионная группа была не единственной: в Донецкой народной республике действовала как минимум еще одна, также нацеленная на устранение Захарченко. В ее руках якобы была «совершенно новая система дистанционного взрывного устройства», предоставленная американскими спецслужбами. Стоимость этой бомбы была около 10 тысяч долларов.
Справка:
Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа. При взрыве также пострадал вице-премьер, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, а также еще около десятка человек. В начале сентября стало известно, что Тимофеев и советник Захарченко Александр Казаков уехали в Россию. Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин снял с должности Тимофеева и еще пятерых министров.