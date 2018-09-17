Наталья Тимакова займется во Внешэкономбанке делами милосердия и урбанистикой

Благотворительностью и урбанистикой будет заниматься во Внешэкономбанке бывшая пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Вместе с бывшим вице-премьером Игорем Шуваловым она будет строить в ВЭБ «настоящий институт развития».

О своих новых задачах Тимакова рассказала «Коммерсанту» в интервью, которое вышло 17 сентября. По ее словам, экс-коллега по правительству, бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, возглавивший после президентских выборов ВЭБ, стремится превратить банк «в настоящий институт развития» и начать инвестировать в развитие территорий.

«Одно из направлений, которое он хочет развивать, связано с урбанистикой, с городской культурой», — рассказала Тимакова.

Также она будет отвечать за взаимоотношения с властью.

По словам бывшей подчиненной Дмитрия Медведева, она задумалась об уходе с госслужбы три года назад.

«В какой-то момент мне показалось, что все, что я могла сделать на этой позиции, я сделала», — объяснила она.

По словам Тимаковой, поиски ее сменщика заняли не один месяц. Было несколько претендентов, премьер-министр встречался не со всеми кандидатами.