Наталья Тимакова займется во Внешэкономбанке делами милосердия и урбанистикой
Благотворительностью и урбанистикой будет заниматься во Внешэкономбанке бывшая пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. Вместе с бывшим вице-премьером Игорем Шуваловым она будет строить в ВЭБ «настоящий институт развития».
О своих новых задачах Тимакова рассказала «Коммерсанту» в интервью, которое вышло 17 сентября. По ее словам, экс-коллега по правительству, бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов, возглавивший после президентских выборов ВЭБ, стремится превратить банк «в настоящий институт развития» и начать инвестировать в развитие территорий.
«Одно из направлений, которое он хочет развивать, связано с урбанистикой, с городской культурой», — рассказала Тимакова.
Также она будет отвечать за взаимоотношения с властью.
По словам бывшей подчиненной Дмитрия Медведева, она задумалась об уходе с госслужбы три года назад.
«В какой-то момент мне показалось, что все, что я могла сделать на этой позиции, я сделала», — объяснила она.
По словам Тимаковой, поиски ее сменщика заняли не один месяц. Было несколько претендентов, премьер-министр встречался не со всеми кандидатами.
Справка:
Наталья Тимакова работала пресс-секретарем Дмитрия Медведева с 2008 года. Сначала как представитель президента России, затем — как пресс-секретарь премьер-министра.
Осенью 2017 года Тимакова сообщила Дмитрию Медведеву, что хочет сменить работу после того, как в России выберут президента и сформируют новое правительство. Когда премьер выбрал нового пресс-секретаря, о решении объявили публично.
Новым пресс-секретарем Дмитрия Медведева стал первый заместитель главного редактора агентства «Россия сегодня» Олег Осипов.