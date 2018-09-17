При демонтаже рекламного щита на Витебском упал рабочий, в больницу его увезли с поврежденным позвоночником

Переломы ребер и другие травмы получил рабочий, когда при демонтаже рекламного щита в Московском районе Петербурга на него упала часть конструкции. Мужчина находится в реанимации.

По информации «Фонтанки», работы по демонтажу возле 17-го дома по Витебскому проспекту проводились по заказу компании Russ Outdoor. Как объяснили нашему корреспонденту в самой компании, во время разбора щита около восьми утра 16 сентября на рабочего упала балка. Пострадавший - сотрудник подрядной организации. По информации издания, у мужчины травмы головы, живота, груди, сломаны ребра и поврежден позвоночник, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Демонтаж рекламных конструкций в Северной столице связан с обновленными ГОСТами ГИБДД, из-за чего множество билбордов оказались незаконными. За 2018 год было снесено около шести тысяч щитов, последние триста должны были исчезнуть в сентябре. На оставшиеся конструкции комитет по печати Смольного объявил конкурс. Его условия в ФАС сочли нарушающими конкуренцию, однако суды встали на сторону региональных чиновников.