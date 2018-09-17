ЦБ лишил лицензии банк из третьей сотни и объяснил, что собственник «самоустранился от решения проблем»

Банк России отозвал лицензию у Аксонбанка из Костромы, который занимает 285 место в банковской системе России. Решение опубликовано на сайте регулятора 17 сентября.

В ЦБ пояснили, что бизнес-модель ООО КБ «Аксонбанк» носила выраженный кэптивный характер — основным направлением деятельности банка являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника.

Регулятор выяснил, что 80% корпоративного кредитного портфеля банка сформировано задолженностью связанных с собственниками компаний. «При этом фактически единственным источником фондирования указанных вложений кредитной организации являлись привлеченные от населения денежные средства», — отметили в ЦБ.

«Собственник кредитной организации самоустранился от решения возникших у финансового учреждения проблем и заявил об отсутствии намерений предпринимать действенные меры по нормализации его деятельности», — говорится в сообщении.

В течение последних 12 месяцев Центробанк семь раз применял в отношении Аксонбанка меры надзорного реагирования, в том числе запрещал привлекать вклады населения.

В кредитной организации назначена временная администрация. Аксонбанк — участник системы страхования вкладов.