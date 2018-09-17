В ЦИК пообещали «тщательно разобраться» с выборами в Приморье, где необъяснимым образом проиграл кандидат от КПРФ

Окончательные итоги второго тура выборов губернатора Приморского края подведут только после проверки Центризбиркома, который пообещал разобраться, почему кандидат от КПРФ неожиданно проиграл выборы. Об этом 17 сентября заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Сначала мы тщательно разберемся в ситуации, рассмотрим все жалобы, и только потом подведем окончательные итоги», — цитирует Памфилову Meduza со ссылкой на «Интерфакс».

Во время подсчета голосов в Приморье кандидат от «Единой России», временный исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко уступал коммунисту Андрею Ищенко. После обработки 95% протоколов Ищенко лидировал, опережая единоросса на 6%. Однако, когда подсчитали 99% голосов, первое место занял Тарасенко.

Член ЦИК Евгений Шевченко объяснял, что кандидат «Единой России» вырвался вперед из-за того, что сведения с избирательных участков в отдаленных районах поступили позже остальных.

Андрей Ищенко заявил, что при подсчете голосов в четырех районах допустили фальсификации. Он объявил голодовку. Его сторонники пришли к зданию администрации губернатора.

В штабе Андрея Тарасенко утверждают, что в ходе выборов представители КПРФ скупали голоса и подвозили избирателей на участки.