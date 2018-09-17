Колпинского школьника отправил в больницу сосед: у юноши — раны на спине и голове

С травмой головы и колотыми ранами на спине в больницу девятиклассника привез отец. Вечером 16 сентября в парадной в Колпино юношу избил местный житель.

Как стало известно «Фонтанке», стеклянную бутылку на затылок 15-летнего юноши житель Колпино опустил около девяти часов вечера в воскресенье. Школьника задержанный петербуржец поймал в парадной 9 дома по улице Варвары Петровой (ученик заверил отца и медиков, что с драчуном знаком не был). Семья пострадавшего молодого человека живет в доме неподалеку.

Врачи оценивают состояние уроженца Дагестана как тяжелое. Что стало причиной агрессивного поведения, его обидчик, 33-летний безработный, объясняет в отделе полиции. «По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – добавили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.