Греческий митрополит упрекнул константинопольского патриарха в расколе из-за поддержки Украинской православной церкви

Митрополит Кифирский (остров Китира к югу от Пелопоннеса) Серафим назвал действия Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея из-за ситуации с автокефалией непризнанной Украинской церкви расколом православия.

Как 17 сентября сообщает РБК со ссылкой на агентство Romfea, митрополит отметил, что был «глубоко опечален» новостью о прерывании общения Московского и Вселенского патриархатов, которое стало результатом усилий последнего «по предоставлении автокефалии украинским раскольникам», «отделенным от нашей святой православной церкви, то есть от всех православных патриархатов». «В таком случае это упорство и настойчивость Вселенского патриарха Варфоломея в признании раскольнической самопровозглашенной [Украинской православной] церкви вызывает беспокойство», — заявил митрополит Серафим.

Синод Русской православной церкви (РПЦ) 14 сентября принял решение, эквивалентное «разрыву дипломатических отношений» между церквями. Речь идет об отказе от поминовения патриархом Кириллом константинопольского патриарха. Также РПЦ прекращает работу структур, в которых руководящие должности занимают люди из Вселенского патриархата. Следующим шагом может стать разрыв церковного общения.

Поводом для подобного демарша стало назначение константинопольским патриархом двух экзархов на Украину для подготовки УПЦ к автокефалии (самоуправлению). В Москве считают Украинскую церковь подчиненной ей митрополией, а существующий непризнанный Украинский патриархат (УПЦ) — раскольниками. Между Киевской митрополией Московского патриархата и УПЦ идут давние споры, во многом из-за церковного имущества – территорий и храмов.