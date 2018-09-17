Пользователи в России смогут удалять предустановленные на гаджетах приложения. ФАС проконтролирует производителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обяжет производителей пользовательского программного обеспечения сделать все предустановленные приложения, за исключением сервисных, полностью удаляемыми. Соответствующий федеральный закон должен быть разработан к апрелю 2019 года.

Как 17 сентября рассказала РБК начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева, будет создана рабочая группа, которая будет заниматься подготовкой предложений по вопросу предустановки программного обеспечения и его полной удаляемости (за исключением сервисных приложений).

Удаление предустановленного ПО не единственная инициатива, которая содержится в плане ФАС. К апрелю 2019 года также должен появиться документ, который установит требования к пользовательскому оборудованию связи по наличию предустановленных отечественных программных продуктов (сервисных приложений).

Предустановленные приложения загружаются на устройство его производителем, а не пользователем. Они могут быть как напрямую связаны с функционалом самих телефонов (программы для чтения и отправки СМС или осуществления звонков и т.п.), так и просто «навязываться» производителями приложения. Благодаря информации о пользователе, которую получают владельцы приложения, они могут составлять портреты своих покупателей и более точно настраивать таргетированную рекламу.

Приложения на гаджетах уже давно в сфере внимания ФАС. В 2016 году служба оштрафовала корпорацию Google и ее «дочку» Google Ireland по делу о нарушении антимонопольного законодательства на 438 млн руб. Дело было открыто годом ранее по жалобе конкурента корпорации — компании «Яндекс». Представители «Яндекса» утверждали, что столкнулись с ограничениями со стороны ряда производителей мобильных устройств (Explay, Fly и др.): в частности, они расторгли договоры о предустановке мобильных приложений. Производители ссылались на контрактные ограничения со стороны Google, заявляли в «Яндексе».