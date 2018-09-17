В Ленобласти после взрыва в руках петарды госпитализирован 8-летний

Петарда взорвалась в руках у мальчика младшего школьного возраста во Всеволожском районе Ленобласти.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 17 сентября в Государственный педиатрический медуниверситет поступил 8-летний житель деревни Тавры, что под Колтушами. Врачи диагностировали у юного пациента взрывную травму: больше всего пострадала правая рука (сломаны пальцы, также есть рваные раны), но задета и правая щека. Как признался ребенок, в десять вечера 16-го числа у него в руках взорвалась «бомбочка».

Состояние школьника оценивается как средней тяжести. Мальчик ранее никогда не попадал в поле зрения социальных служб и правоохранительных органов.