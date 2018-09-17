В Приморье кандидат от КПРФ с разницей в 5 процентов выигрывал выборы после обработки 95% голосов. А после обработки 99% — проигрывает

Кандидат в губернаторы Приморья от «Единой России» Андрей Тарасенко выигрывает второй тур выборов после обработки 99,03% протоколов. Он набирает 49,02%, его соперник — кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,56%, пишет 17 сентября Meduza.

После обработки 95% протоколов Ищенко выигрывал с большим отрывом — 51,6% против 45,8%. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже поздравил Ищенко с победой на выборах.

КПРФ объявила о массовых приписках Тарасенко на части избирательных участков и о том, что некоторые председатели участковых избирательных комиссий сбежали с участков.

После того, как комиссия обработала 99,10% протоколов, то есть на 0,07% больше, разрыв между кандидатами вырос сразу на целый процент. Теперь Ищенко набирает 48,06%, а Тарасенко — 49,55%.

В первом туре губернаторских выборов в Приморье Тарасенко существенно опередил Ищенко — 46,56% против 26,63%.