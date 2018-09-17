В Петербурге детям-сиротам помогут построить карьеру

В Петербурге стартовал проект «ПАЗЛ», который поможет в социализации и профориентации воспитанникам и выпускникам 13 центров содействия семейному воспитанию.

В рамках проекта, который реализует Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры», участники познакомятся с профессиями пяти сфер: экономика и финансы, государственное и муниципальное управление, журналистика и связи с общественностью, наука и творчество. В программе запланированы интерактивные экскурсии на «Ленфильм», «Яндекс», завод «Кока-Кола», «Хендай», Бизнес-инкубатор «Ингрия», а также другие предприятия и в современные офисы Петербурга. Ребята также смогут посетить тренировочную квартиру, где в игровой форме узнают о решении бытовых вопросов.

Кроме этого, молодые люди из разных центров содействия семейному воспитанию будут объединены в проектные группы. Вместе они будут разрабатывать решения волнующих их проблем и готовить проекты. Участники научатся работать в команде, анализировать и принимать решения, направлять критику на развитие проектов, и главное — смогут выразить свои идеи, понимая возможность их реализации.

«Проект «ПАЗЛ» – это не просто знакомство детей-сирот с актуальными профессиональными направлениями, но еще их социализация за счет групповой деятельности, а самое важное — развитие коммуникативных навыков», — говорит основатель Фонда «Будущие лидеры», советник губернатора Санкт-Петербурга Артем Шейкин.

Проект будет реализован в течение целого учебного года с сентября по май.