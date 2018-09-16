В Солсбери оцеплены улицы: подозревают новое отравление, жертвы, предположительно, из России

В британском городе Солсбери — вновь переполох: в итальянском ресторане Prezzo стало плохо мужчине и женщине. 16 сентября газета Independent со слов очевидца, сидевшего за столиком поблизости от пострадавших, сообщила, что пара была из России, а симптомы напоминали те, что были в свое время у отравленных, предположительно, «Новичком» экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери.

Факт вызова сотрудников правоохранительных органов и перекрытия улиц подтверждает полиция графства Уилшир в своем твиттере: «Полиция была вызвана сотрудниками скорой в Prezzo в 18:45 16 сентября из-за медицинского инцидента с двумя потерпевшими – мужчиной и женщиной. В качестве мер предосторожности ресторан и окрестные дороги были перекрыты, пока офицеры посещали место происшествия и устанавливали обстоятельства, приведшие к их заболеванию. Каждому, у кого есть информация об этом, – звонить 101».

Statement regarding incident in Prezzo, High Street, Salisbury – pic.twitter.com/GJOxYYW7JO — Wiltshire Police (@wiltshirepolice) 16 сентября 2018 г.

В полиции пока не подтверждают русское происхождение пострадавших.

Напомним, ранее 16 сентября стало известно о том, что британские спецслужбы выявили еще двух подозреваемых в деле Скрипалей.