Четыре тысячи водных фонариков выловили в пруду Юсуповского парка

Более чем три тысячи бумажных фонариков было собрано из акватории пруда Юсуповского сада за воскресенье и еще примерно тысяча — за субботу. Таковы итоги Фестиваля водных фонариков, который проходил в Петербурге 14 и 15 сентября.

«Нам потребовалось почти 12 часов, но мы справились: ради нескольких фонариков пришлось даже нарушить запрет и залезть в воду!» – признались организаторы мероприятия.

Ранее представители арт-проекта «Вместе зажигаем» пообещали провести после своего мероприятия уборку территории.

Нынешний Фестиваль водных фонариков впервые проводился в Юсуповском саду. До этого бумажные фонарики с закрепленными внутри них свечами гости фестиваля отпускали в воду пруда в Парке имени Бабушкина. На этот раз фестиваль прошел не только в центре, но и под симфоническую музыку. А также с уже привычными фаер-шоу и выступлениями музыкантов-солистов. Считается, что, опуская в воду зажженный фонарик, человек может загадать желание, и оно сбудется. Традиция пришла в Россию из Юго-Восточной Азии.