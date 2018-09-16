Могила с двумя неизвестными: археологи из Эрмитажа на Дону решают загадку прошлого

В конце сентября завершается на этот год работа археологов на памятнике Ракушечный яр, что в Ростовской области, на берегу Дона, рассказывают «Фонтанке» учёные.

В этом сезоне Нижнедонская экспедиция Государственного Эрмитажа совместно с Донским археологическим обществом сделала необычную находку – погребение со скелетом одного взрослого человека, похороненного в необычной, скрюченной позе (хотя для того времени, неолита, характерны вытянутые захоронения), и с нижней челюстью другого человека — под первым. Почему так оказалось – этот ребус еще предстоит разгадать ученым. Из других заметных находок полевого сезона – амулеты, подвески, шлифованные орудия и, конечно, керамика. Вместе с обнаруженными на раскопе костями домашних животных они должны помочь установить пути неолитизации этого региона.

«Ракушечный яр – ключик для понимания очень многих важных проблем древней истории, – объясняет старший научный сотрудник, главный хранитель Отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа Андрей Мазуркевич. – В древней истории есть очень важный период – дописьменной истории, о которой не сохранилось никаких письменных источников, только материальные свидетельства тех или иных периодов жизни человека. И археология призвана эти материальные остатки «научить говорить».

По словам Мазуркевича, неолитическая революция – один из ключевых моментов в истории человечества:

«Человек перестроил и свое мышление, и свое хозяйство, и систему своей жизни – появилась частная собственность, система взаимоотношений между людьми. Идеологическим изменениям сопутствовало появление глиняной посуды и другие нововведения в культуре. И интересно, где заканчивается распространение инноваций, начавшихся в IX тысячелетии до нашей эры в Месопотамии и на Ближнем Востоке. Была ли Восточная Европа исключена из этого процесса или нет, это большая загадка. Ключевым памятником для понимания этого процесса является именно Ракушечный Яр».

По словам ученых, именно на этом памятнике на берегу Дона скрыты самые ранние слои, в которых присутствует глиняная посуда – один из маркеров неолитической культуры. И что очень важно, исследования говорят о том, что эта посуда отличается от восточно-европейской керамики и близка по ряду показателей анатолийской. А значит, можно предположить, что традиции ее изготовления, вкупе с содержанием домашнего скота, были принесены на эти земли небольшими группами переселенцев с территории Анатолии и Ближнего Востока.

«За раскопками памятника скрывается ключевая проблема истории VII, и даже рубежа VII-VIII веков до нашей эры территории нашей с вами страны», – поясняет значение объекта Андрей Мазуркевич.

Ученые стараются убедить, что в изучении памятника, где находки очень хрупки (ребра того же человеческого скелета рассыпаются даже под воздействием кисточки) спешить нельзя. Кроме того, технологии будущего смогут рассказать о нем еще больше, чем это возможно узнать сейчас – поэтому археологи придерживаются принципа оставлять что-то в земле будущим поколениям.

Для того, чтобы обсудить принципы работы и обобщить знания, в конце августа на острове Поречном в Ростовской области прошла международная конференция «Ракушечный Яр и неолитизация юга Восточной Европы. К 100-летию Т.Д. Белановской», в которой приняли участие более 50 ученых из России, Франции, Беларуси, Польши и Великобритании.

Видео: YouTube/НаукаPRO