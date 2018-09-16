«Небесная драма» для петербуржцев: шкваловый ворот, град, смерч и удар молнии в «Лахта центр»

Свидетелями масштабного «небесного спектакля» стали петербуржцы воскресным вечером 16 сентября.

По городу прошёл ливень с грозой, кое-где, например в Красногвардейском районе, наблюдали град, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Особенно горожан впечатлила туча, похожая на шкваловый ворот или грозовой вал. Прохождение такой облачности, как шкваловый ворот, связано с усилением ветра у земли до 10-15 м/с, иногда выше 20 м/с.

В «Лахта центр» снова ударила молния, видео появилось в «Мегаполисе». Несколько дней назад, когда случилось то же самое, главный инженер небоскрёба Сергей Никифоров объяснил «Фонтанке», как здание работает в качестве громоотвода. Система молниезащиты, по его словам, не представляет опасности для людей.

А примерно в 200 километрах от Петербурга, почти на границе с Эстонией, рядом с заливом видели смерч.

Напомним, в августе мы дважды публиковали фотографии смерчей, сделанные петербуржцами, – на Ладожском озере и на Финском заливе. Тогда же специалисты объяснили «Фонтанке» природу возникновения этих вихрей. Они образуются, когда холодные потоки воздуха на окраинах облака сталкиваются с относительно тёплым воздухом над поверхностью воды. Это вызывает образование дождевых капель, одновременно выделяется тепло, локально нагревающее воздух. Тёплый поток устремляется вверх, создавая зону разрежения. Далее процесс усиливается лавинообразно, образуя характерную воронку. Бояться не стоит: в северных широтах смерчи гораздо менее интенсивные, чем, например, на Черном море.

«Инфернальное представление» в Петербурге закончилось радугой.