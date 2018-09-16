Происшествия
В Краснодарском крае из-за ливней на пляжах мусор, а на улицах – вода
Ливни, посетившие Краснодарский край на выходных, подпортили отдых многим отпускникам.
15 и 16 сентября в регионе лили дожди, поэтому часть территорий оказались затопленными из-за наполнившихся рек. Пользователи соцсетей делятся фотографиями бурных речушек, городских пляжей, покрытых валежником и мусором и другими последствиями непогоды.
В Санкт-Петербурге тоже ненастно. С понедельника в городе ожидаются грозы, сильный ветер, ливни и даже град.