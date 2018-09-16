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Общество
16.09.2018 21:48
Печать

В Петербурге задержаны двое участников акции с «Путиным» против пенсионной реформы

Сотрудники полиции задержали двух участников акции повышения пенсионного возраста, прошедшей 7 сентября в Петербурге. Люди предпенсионного возраста везли повозку с человеком с лицом Владимира Путина.

«Полиция мстит за акцию на Невском проспекте против повышения пенсионного возраста: задержаны Эдуард Шитик и его жена Шахназ», – сообщает петербургское движение «Весна» 16 сентября.

Как отмечают оппозиционеры, причина задержания – участие в акции движения 10-дневной давности  против повышения пенсионного возраста. По данным «Весны», на Шитика оформлен протокол по статье 20.2 КОАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митингов, шествий или пикетирования).

По словам активистов, жена Эдуарда находится в больнице под присмотром полиции. На акции дольщиков 16 сентября ей в лицо распылили перцовый баллончик.

8 сентября активисты «Весны» сообщали о задержании другой участницы театрализованной акции – Евгении Литвиновой. Продержав несколько часов в отделе, ее отпустили без составления протокола о правонарушении.

 

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