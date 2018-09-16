Жителя Московской области сняли с самолёта: он занял место соседа, а потом побил его

С авиарейса Минск – Москва сняли пассажира, сообщает 16 сентября пресс-служба МВД РФ.

Транспортную полицию вызвал диспетчер службы авиационной безопасности аэропорта Домодедово. Причиной стало поведение пассажира на борту самолёта, летящего из Минска. Мужчина распивал спиртное и нарушал общественный порядок. Более того, он занял место соседа, а когда тот попросил пересесть, нанёс ему удар.

Сотрудники транспортной полиции поднялись на борт и задержали дебошира – это был 54-летний житель Московской области. Он доставлен в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово.