Пробки с россыпью ДТП встали на въездах в Петербург. Из-за обочечников произошла драка

Петербуржцы возвращаются в Петербург, как обычно, теряя время в пробках. В условиях чрезмерной загруженности чаще происходят ДТП, нервы у автомобилистов сдают, и порой дело доходит до открытых конфликтов.

Так, на Московском шоссе водитель «Тойоты» устроил драку, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Он «обочину» не пропускал. А потом начал с тачкой бодаться. Чуть не устроил ДТП с другой машиной. Ну и понеслось», – рассказывает Надежда.

Фото: vk.com/spb_today

В той же группе сообщают о серьёзном ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков, между Лудонями и Заполье, «в бесконечной череде участков с ремонтом дороги». На дороге видели лежащего человека.

Много аварий в течение всего дня было на трассе «Кола», сейчас там несколько отрезков со сниженной скоростью потока.

Число отметок о ДТП в «Яндекс.Картах» заметно выросло за последние пару часов на севере. Там, на Новоприозерском шоссе, весь вечер сохраняется традиционная (например, она была там и вчера) 10-километровая пробка.

Выборгское, Песочное и Приозерское шоссе, судя по всему, тоже держит ДТП.