Быстров прокомментировал странное видео с ударом по лицу

По соцсетям 16 сентября покатилось видео инцидента с участием человека, очень похожего на футболиста Владимира Быстрова.

На записи видно, как в центре Санкт-Петербурга, напротив Гостиного двора, мужчина, похожий на Быстрова, вероятно, в ходе конфликта, получает удар по лицу.

«Спорт-Экспресс» спросил у Быстрова, он ли на это видео. «Не знаю, о чём вы говорите. В интернете всё что угодно может гулять. <...> Я уже три дня нахожусь в Астрахани. Не понимаю, о чём идёт речь», – цитирует издание спорсмена.

Владимир Быстров родился 31 января 1984 года в Луге. Несмотря на то, что он дважды становился чемпионом России в составе «Зенита» (2010, 2011/12), а в 2008 году – бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года, с болельщиками у него сложные отношения.

С 2001 года, после юношеской «Смены», он играл в «Зените», а в 2005 году перешёл в «Спартак». Переход в стан принципиального соперника вызвал у петербургских фанатов болезненную реакцию, его начали называть «свиньёй». В 2009 году спортсмен вернулся в «Зенит», но болельщики не простили его. С 2014 года играл в «Анжи», «Краснодаре», «Тосно». В марте 2018 года руководство клуба «Тосно» заявляло, что Быстров не играет из-за травмы.