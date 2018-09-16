Сенсация на выборах в Приморье: кандидат от КПРФ побеждает считавшегося фаворитом врио-единоросса

Пенсионная реформа, судя по всему, приносит свои первые плоды: этим можно объяснить неожиданный результат на выборах губернатора в Приморском крае. Во втором туре выборов 16 сентября кандидат от КПРФ Андрей Ищенко после обработки 94,77% бюллетеней с 51,69 процентами голосов побеждает действующего главу — временно исполняющего обязанности единоросса Андрея Тарасенко, набравшего 45,71% голосов избирателей. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

В победе кандидата от партии власти мало кто сомневался, и даже по итогам первого тура тому не хватило всего нескольких процентов, чтобы победить сразу же: он набрал 46,57% голосов, в то время как у коммуниста было только 24,64%.

Тот первый тур, по свидетельству СМИ, аналитики запомнили как честный в плане отсутствия махинаций — это признавал даже сам «оппозиционный» кандидат. А источник «Коммерсанта» в региональном отделении ЕР рассказал об установке «не усердствовать» с административным ресурсом. «Если бы все шло как раньше, второго тура бы не было», – приводит издание его слова.

Еще сильнее упрочились позиции Тарасенко после того, как 11 сентября он встретился с Владимиром Путиным во время Восточного экономического форума в столице Приморья — обсуждался, в частности, возможный уход из Владивостока авиакомпании «Аэрофлот».

Однако, судя по всему, ни поддержка президента, ни опыт работы на этой должности не помогли бывшему главе «Росморпорта»: не исключено, что решающую роль сыграло его выступление за пенсионную реформу. А также протестные настроения в крае в целом.

Соперник ставленника власти (Тарасенко был назначен Путиным в октябре 2017 года на замену Владимиру Миклушевскому) — 37-летний глава компании «Аврора-строй» Андрей Ищенко — напротив, против пенсионной реформы активно возражал, участвовал в митингах против нее и даже назвал ее инициаторов «тварями». Поддержать однопартийца во Владивосток летал экс-кандидат в президенты России коммунист Павел Грудинин.

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